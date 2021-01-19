Порошенко: от массовой вакцинации зависит экономическая ситуация в Украине

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Об этом в своем видеообращении заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

При этом он отметил, что не верит в ковидную статистику.

«Каждый день официальные цифры опровергает мой телефон. Трубка время от времени разрывается от звонков с просьбами о помощи - то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с койками, то с деньгами. За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили до ста пятидесяти миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом», - говорит Порошенко.

«У «Европейской Солидарности» абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год», - подчеркивает Петр Порошенко.

«Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной вакцинации, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек - по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 миллионов качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации - это преступная бездеятельность», - считает Порошенко.

Он также добавил, что фракции ЕС в областных и городских советах будут требовать изменений в местных бюджетах с целью выделить средства на закупки вакцин. По мнению экс-президента, экономическая ситуация в Украине долгосрочно зависит от массовой вакцинации.

«От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна», - резюмировал Порошенко.