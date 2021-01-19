Бывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годам

Новоайдарский райсуд Луганской области приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы бывшего и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области Евгения Коржа.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в июне 2017 года чиновник получил 500 тысяч гривен за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью 228 га.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что Коржа задержали в июне 2017 года. Он стал и.о. начальника Луганского облуправления госкадастра после того, как его шефа также задержали по подозрению во взятке.