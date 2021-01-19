В Украине собираются отменить реформу интернатов, - детский омбудсмен

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что в Украине собираются отменить реформу интернатных учреждений.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"В мой офис на согласование поступил проект распоряжения Кабинета министров, принятие которого фактически остановит реформу интернатов. Для меня это означает желание правительства оставить все, как было раньше, вместо того, чтобы направить усилия на развитие доступных образовательных, медицинских и социальных услуг, укрепление и сохранение семьи для ребенка. То есть: есть проблема в семье с ребенком (нет доступной услуги, бедность, нежелание воспитывать ребенка и т.п.) - вези ребенка в интернат!»- написал Кулеба.

Он отметил, что Минсоцполитики, прежде всего, предлагает "отложить" до 2026 года прекращение устройства в интернаты детей в возрасте до трех лет, что было предусмотрено стратегией до 2020 как один из ключевых приоритетов.

"Именно на детей этого возраста институциональный уход влияет наиболее травматично, о чем говорят многочисленные исследования! В Украине в 2019 году 1639 детей в возрасте до трех лет были устроены в интернаты. Я абсолютно уверен, что государство имеет достаточно ресурсов, чтобы создать надлежащие условия для этих детей и не допустить попадания их в заведения", - подчеркнул детский омбудсмен.

Помимо прочего, распоряжением исключаются из реформы 70% интернатных учреждений системы образования - это специальные и специализированные учреждения, в составе которых есть пансион. По словам Кулебы, это фактически означает, что реформа сужается только до домов ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детских домов-интернатов системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детских домов системы образования (в которых по состоянию на 1 январь 2020-го осталось 1057 детей, менее 1% от общей численности детей в интернатах).

"К сожалению, отдельные депутаты вопреки рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, в которых институциональное размещения детей допускается только в качестве крайней меры и только если это соответствует интересам ребенка, борются за систему интернатов с круглосуточным пребыванием в них детей, считая приемлемым разлучение ребенка с родителями", - отметил Кулеба.

Еще одна угроза, о которой написал омбудсмен, это то, что в связи с децентрализацией началось увольнение работников служб по делам детей в ликвидированных районах. Кулеба обратился в Кабинет министров и Министерство социальной политики.

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Напомним, в марте прошлого года Кабмин поддержал план реформирования системы интернатов. Он предусматривает, что до 2024 года количество интернатов в Украине сократится на 75%.