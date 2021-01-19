За прошлый год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ

Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

Во время пленарных заседаний в течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции. Среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагар (известный своим высказыванием о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер 95 квартала, известный как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), Владимир Тимофийчук (известный тем, что назвал Коломыйский район Коломойским), Святослав Юраш (один из инициаторов создания МФО "Ценности, достоинство, семья").

Также среди «слуг народа», которые ни разу не выступили в Раде - ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95": Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95"), Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95 "), Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами, ООО "Квартал 95").

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще шестеро "молчаливых" депутатов - внефракционных: в частности, Андрей Деркач (попал под санкции США), Олесь Довгий, Роман Иванисов (ранее обвинен в изнасиловании), Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

Остальные четверо парламентариев - члены группы "За будущее", трое - группы "Довира" и два - фракции ВО "Батькивщина".

Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний.

Напомним, самыми активными лидерами фракций в 2020 году были Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Главными прогульщиками Рады в прошлом году стали народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы - 46%.

Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года и за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники.