За прошлый год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ

Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

За прошлый год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде, - КИУ
Фото: nus.org.ua

Во время пленарных заседаний в течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции. Среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагар (известный своим высказыванием о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер 95 квартала, известный как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), Владимир Тимофийчук (известный тем, что назвал Коломыйский район Коломойским), Святослав Юраш (один из инициаторов создания МФО "Ценности, достоинство, семья").

Также среди «слуг народа», которые ни разу не выступили в Раде - ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95": Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95"), Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95 "), Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами, ООО "Квартал 95").

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще шестеро "молчаливых" депутатов - внефракционных: в частности, Андрей Деркач (попал под санкции США), Олесь Довгий, Роман Иванисов (ранее обвинен в изнасиловании), Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

Остальные четверо парламентариев - члены группы "За будущее", трое - группы "Довира" и два - фракции ВО "Батькивщина".

Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний.

Напомним, самыми активными лидерами фракций в 2020 году были Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Главными прогульщиками Рады в прошлом году стали народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы - 46%.

Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года и за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
На акции сторонников Трампа заметили человека, похожего на Чака Норриса, актер опроверг свое присутствиеНа акции сторонников Трампа заметили человека, похожего на Чака Норриса, актер опроверг свое присутствие
Блок рекламы


Похожие новости
Рада начала опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450Рада начала опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450
Разумков рассказал, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масокРазумков рассказал, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масок
Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300
В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 январяВ Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января
СМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и АхметоваСМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и Ахметова
Байден предложил на пост главы ЦРУ дипломата, который приезжал в Украину сразу после Революции ДостоинстваБайден предложил на пост главы ЦРУ дипломата, который приезжал в Украину сразу после Революции Достоинства
КИУ назвал главных прогульщиков 2020 года в РадеКИУ назвал главных прогульщиков 2020 года в Раде
Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нетРазумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нет
Треть депутатов переболели или болеют COVID-19 - РазумковТреть депутатов переболели или болеют COVID-19 - Разумков
В "Слуге народа" выступили за упрощение процедуры признания факта смерти мэровВ "Слуге народа" выступили за упрощение процедуры признания факта смерти мэров
Последние новости
Подгружаем последние новости