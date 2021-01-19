Витренко: "Нафтогаз" должен подать новую жалобу против "Газпрома"

И.о. министра пригрозил Коболеву увольнением.

Витренко: "Нафтогаз" должен подать новую жалобу против "Газпрома"
Юрий Витренко
Фото: umoloda.kyiv.ua

И.о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что Украина должна давить на "Газпром" с целью переноса точек передачи газа с западной на восточную границу и открытия этого рынка для других компаний.

Об этом Витренко сказал в интервью "Дню".

По словам Витренко, это нужно, чтобы не только "Газпром" мог экспортировать роSSийский газ в Европу, но и "Новатэк", "Роснефть", Shell, Total и другие.

"Почему это важно для нас? Благодаря этому увеличивается предложение на европейском рынке, уменьшается цена, и дальше, что очень важно, - увеличивается спрос на украинскую ГТС. Поэтому если у Газпрома есть «Северный поток-2», и он говорит, что хочет поставлять газ через этот газопровод, то другие добывающие компании, у которых добыча ближе к нашей ГТС, чем к «Северному потоку-2», могут сказать, что мы хотим пользоваться для экспорта другой газотранспортной системой. И проблема не в том, что мы этого не хотели, мы всегда это хотели делать. Этого не хотел Газпром", - сказал и.о. министра.

Он добавил, что заставить "Газпром" пойти на такой шаг можно только через Европу.

"Вопрос очень простой: "Нафтогаз" должен подать новую жалобу. У нас там была жалоба, мы просто должны ее отозвать в рамках соглашения об урегулировании, которое я подписал с Миллером в конце 2019 года. Но мы тогда говорили с Газпромом, если с 2020 года будут новые злоупотребления, то соответственно представим снова жалобу в антимонопольный орган. Вопрос в том, что "Нафтогаз" это не сделал", - сказал и.о. министра.

Вторым инструментом для давления на "Газпром", по мнению Витренко, может стать транзитный контракт, заключенный по шведскому праву.

"Поскольку Швеция - страна ЕС, то соответственно нарушение европейского законодательства о защите конкуренции это - тоже юридическое основание для Нафтогаза доказывать, что из-за этих нарушений компания понесла убытки, и поэтому Газпром должен их компенсировать. Речь может идти о миллиардах долларов", - сказал и. о. министра.

При этом Витренко отметил, что как руководитель министерства он только определяет государственную политику в сфере энергетики, а конкретные меры зависят от "Нафтогаза".

"Если они этого не сделают, тогда я буду ставить вопрос о привлечении к ответственности руководства "Нафтогаза" за то, что они не делают те вещи, которые соответствуют национальным интересам Украины, и о которых им сказано в цивилизованной публичной форме ... Если государству, украинской нации, что-то нужно, они определяют это как направление деятельности "Нафтогаза", и тот должен это делать, наблюдательный совет должен контролировать, чтобы они это делали. Если "Нафтогаз" этого не делает, то увольняется менеджмент", - сказал Витренко.

"А если нет никаких особых задач, которые государство, нация требует от государственной компании, тогда такую компанию нужно приватизировать. Если остается единственная цель - получение прибыли, тогда нужно просто продать эту компанию тому, кто сейчас заплатит больше денег на прозрачном аукционе. А потом пусть новый владелец определяет, как ему больше денег заработать", - считает и.о. министра.

Витренко сказал также, что своими заявлениями пытается подтолкнуть "Нафтогаз" к активным действиям, но вместо этого получает "волну, поднятую понятными людьми, а потом хайп от политиков".

Напомним, что Витренко долгое время работал в "Нафтогазе" и договаривался с "Газпромом" о новых газовых контрактах в 2019 году, которые гарантировали Украине еще пять лет транзита газа и выплату роSSийской компанией почти 3 млрд долларов долга по Стокгольмскому арбитражу.

Несмотря на это, через несколько месяцев "Нафтогаз" уволил Витренко, сократив его должность. Витренко говорил, что решение о его увольнении принимал лично глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, с которым у него был конфликт.

Контракт Коболева как главы правления "Нафтогаза" действует до 22 марта 2024 года.

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