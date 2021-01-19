Карантин в Украине продлят до 31 марта, - Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине хотят продлить до 31 марта, в то время как локдаун завершится уже 24 января. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине продлят до 31 марта, - Шмыгаль

Несмотря на то, что глава Министерства здравоохранения настаивает на том, чтобы продлить жесткий карантин в Украине, в Кабмине с таким решением не согласны. Заболеваемость СOVID-19 постепенно идет на спад. За последние сутки зафиксировно 3939 случае заболеваемости, это значит, что за период локдауна с 8 января количество инфицированных в сутки сокращается.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины считает, что отменять карантин пока что нет оснований, так как в Европе пандемия не идет на спад. Однако, уже в марте ограничения могут ослабить.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос»", — сказал Шмыгаль.

Национальный карантин установлен в Украине до 28 февраля. Видимо, после завершения локдауна, правительство начнет пересматривать и сроки завершения карантина.

Ранее сообщалось, что будет после завершение локдауна в Украине в конце февраля.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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