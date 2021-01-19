В Украине уровень смертности за ноябрь 2020 на 16 тыс. превысил показатель 2019 года

"Центр экономической стратегии" прогнозирует около 30 тыс. дополнительных смертей за 2020 год.

?В Украине уровень смертности за ноябрь 2020 на 16 тыс. превысил показатель 2019 года
Архівне фото
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В ноябре 2020 года в Украине умерло на 16 тысяч человек больше, чем в том же месяце 2019 года.

Об этом сообщил исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский.

"Вышла демографическая статистика за ноябрь. В ноябре 2020 имеем +16 тыс. смертей по сравнению с ноябрем 2019 года. За январь-октябрь количество суммарно было на уровне 2019 года. Думаю, в декабре будет примерно столько же дополнительных смертей. Тогда суммарно будет около 30 тыс. дополнительных смертей в 2020 году, или 5% от количества смертей в 2019 году. Это в три раза меньший процент, чем в Великобритании (+87 тыс., 14%)", - написал он.

При этом Вышлинский отметил, что британцы сидели на более жестком и длительном локдауне, чем украинцы.

"Моя гипотеза - нас спасло то, что большинство людей переболели (ковидом, - ред.) летом. Минздрав своим бездействием в тестировании и отслеживании контактов летом реально сгладил кривую", - добавил директор "Центра экономической стратегии".

Напомним, в мае 2020 экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал сравнительную статистику смертности в Украине за январь-апрель с 2013 года. Показатели прошлого года, несмотря на эпидемию коронавируса, - были самыми низкими.

В декабре впервые с начала года COVID-19 в Украине по смертности обошел грипп и пневмонию.



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