?В Украине уровень смертности за ноябрь 2020 на 16 тыс. превысил показатель 2019 года

"Центр экономической стратегии" прогнозирует около 30 тыс. дополнительных смертей за 2020 год.

В ноябре 2020 года в Украине умерло на 16 тысяч человек больше, чем в том же месяце 2019 года.

Об этом сообщил исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский.

"Вышла демографическая статистика за ноябрь. В ноябре 2020 имеем +16 тыс. смертей по сравнению с ноябрем 2019 года. За январь-октябрь количество суммарно было на уровне 2019 года. Думаю, в декабре будет примерно столько же дополнительных смертей. Тогда суммарно будет около 30 тыс. дополнительных смертей в 2020 году, или 5% от количества смертей в 2019 году. Это в три раза меньший процент, чем в Великобритании (+87 тыс., 14%)", - написал он.

При этом Вышлинский отметил, что британцы сидели на более жестком и длительном локдауне, чем украинцы.

"Моя гипотеза - нас спасло то, что большинство людей переболели (ковидом, - ред.) летом. Минздрав своим бездействием в тестировании и отслеживании контактов летом реально сгладил кривую", - добавил директор "Центра экономической стратегии".

Напомним, в мае 2020 экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал сравнительную статистику смертности в Украине за январь-апрель с 2013 года. Показатели прошлого года, несмотря на эпидемию коронавируса, - были самыми низкими.

В декабре впервые с начала года COVID-19 в Украине по смертности обошел грипп и пневмонию.