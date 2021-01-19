ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6294 нарушения, в том числе 2600 взрывов.

ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера пятницы, 15 января, до вечера воскресенья, 17 января, зафиксировала на Донбассе 91 нарушение перемирия.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Больше всего нарушений наблюдатели насчитали на территории Донецкой области - 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в том числе 4 взрыва, произошли вблизи Широкино и Лебединского.

Еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи оккупированного Калинового.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6294 нарушения, в том числе 2600 взрывов.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка, роSSийско-оккупационные войска открыли огонь в сторону позиций ВСУ из миномета 82-го калибра.

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