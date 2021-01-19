ТКГ договорилась о восстановлении газоснабжения Марьинки

Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности.

ТКГ договорилась о восстановлении газоснабжения Марьинки
Фото: 112

На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинке на Донетчине.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ.

"Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности. Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении поставок газа в нп Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ посла Яшара Халита Чевика.

Кроме того, роSSийская сторона настаивает на "... совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня".

"Наша делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Вышеупомянутые вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

Напомним, газораспределительная станция в Марьинке вместе с газопроводом была выведена из строя еще в июле 2014 года. С тех пор несколько раз сообщалось о повреждении газопровода из-за обстрелов оккупантов.

В сентябре 2020 года пресс-центр Объединенных сил сообщал, что ремонтно-восстановительные работы газопровода блокируются боевиками.

Силы добровольческих батальонов "Шахтерск" и "Азов" при поддержке ВСУ взяли под контроль Марьинку и окрестности Донецка 5 августа 2014 года.

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