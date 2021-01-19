ВСУ на Донбассе отработали занятие огневых рубежей и отражение атаки врага

Тренировки с личным составом бронегруппы проводятся регулярно.

ВСУ на Донбассе отработали занятие огневых рубежей и отражение атаки врага
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бронегруппа одного из подразделений мотопехотной бригады провела учения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Во время учений военные отработали сценарий выхода бронегруппы в заданный район, занятие огневых рубежей и отражение атаки врага.

Командир подразделения с позывным "Рыжик" рассказал, что тренировки с личным составом бронегруппы проводятся регулярно в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Также ежедневно проходят занятия по индивидуальной и профессиональной подготовке.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Отрабатываем действия бронегруппы в различных ситуациях, которые могут возникнуть во время обострения боевых действий, как в обороне, так и в наступлении. Например, выдвижение на усиление лидирующих позиций, отражение наступления врага, переход в контрнаступление, занятие и удержание новых позиций. Сегодня мои бойцы с задачей справились на отлично, отработали четко, уверенно и слаженно. Но это не значит, что теперь можно расслабиться. Хороший воин никогда не прекращает совершенствоваться в искусстве войны", - отметил командир бронегруппы.

Напомним, 14 января на Донбассе провели тренировку противотанковые резервы ВСУ.

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