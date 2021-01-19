Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №18/2021 "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко.

Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Елена Дьяченко.

Напомним, Зеленский 22 декабря подписал Указ №582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение.

Согласно указу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создан с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.