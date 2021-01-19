Большинство немцев не одобряют нового лидера, избранного партией Меркель - опрос

Лишь каждый третий респондент одобрил кандидатуру нового главы партии.

Большинство немцев не одобряют нового лидера, избранного партией Меркель - опрос
Армін Лашет
Фото: Вікіпедія

Более половины немцев не одобряют решение о назначении Армина Лашета новым главой Христианско-демократического союза (ХДС), к которому принадлежит также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Spiegel.

На вопрос о том, является ли выбор партии хорошим, 32% респондентов ответили "определенно нет". Еще 19% ответили на этот вопрос "скорее нет".

Лишь каждый третий респондент одобрил кандидатуру нового главы партии: 13 процентов считают, что Лашет - "безусловно" хороший выбор, и 21 процент считает его "в некоторой степени" хорошим выбором.

Фото: spiegel.de

В субботу, 16 января, Армин Лашет победил на внутрипартийных выбораx. Во втором туре голосования Лашет набрал 521 голос, опередив бывшего главу фракции ХДС Фридриха Мерца, которого поддержали 466 делегатов. Голосование проходило во время онлайн-съезда политической силы.

Выборы нового лидера ХДС должны были состояться еще в апреле 2020 года, но из-за коронавируса иx отложили.

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