СБУ передала в суд дело агента РоSSии, готовившего диверсию на Ровенщине

Мужчину задержали в Киеве в сентябре 2020 года.

СБУ передала в суд дело агента РоSSии, готовившего диверсию на Ровенщине
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд дело в отношении агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчину задержали в Киеве в сентябре 2020 года. "По данным следствия, в мае 2020 года представитель ФСБ РФ, используя каналы связи, привлек к конфиденциальному сотрудничеству жителя Одесской области. По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал информацию об одном из военных объектов Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории региона. Также по заданию и за денежное вознаграждение от куратора фигурант пытался совершить диверсию на объекте Ровнооблводоканал, во время которой был задержан контрразведчиками СБУ", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, который требовал 10 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства.

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