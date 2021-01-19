Навального направили в СИЗО "Матросская тишина"

РоSSийские СМИ также обнародовали видео конвоирования Навального из полицейского участка в автозак. На нем видно, что во время конвоирования Навальный был в наручниках и прикован к силовику, который его конвоировал.
Навального вчера задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера проводили мероприятия в его поддержку.
Сегодня политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".