Навального направили в СИЗО "Матросская тишина"

"Ничего не стоит бояться. Бояться можно только своего собственного страха".

Навального направили в СИЗО "Матросская тишина"
Фото: скрин видео

РоSSийского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении после многомесячного лечения в Германии, доставили в московский СИЗО "Матросская тишина".

Об этом говорится в видеообращении Навального, обнародованном в Twitter.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не стоит бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал Навальный.

pic.twitter.com/caZfgkTBA3

— Alexey Navalny (@navalny) January 18, 2021

РоSSийские СМИ также обнародовали видео конвоирования Навального из полицейского участка в автозак. На нем видно, что во время конвоирования Навальный был в наручниках и прикован к силовику, который его конвоировал.

Навального вчера задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера проводили мероприятия в его поддержку.

Сегодня политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

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