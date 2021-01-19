Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета возле Богдановки

Потерь среди военных нет.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета возле Богдановки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка, роSSийско-оккупационные войска открыли огонь в сторону позиций ВСУ из миномета 82-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами", - заверили в штабе.

Напомним, 19-20 января глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в рамках своего визита в Украину планирует посетить зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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