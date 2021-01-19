Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета возле Богдановки
Потерь среди военных нет.
В течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка, роSSийско-оккупационные войска открыли огонь в сторону позиций ВСУ из миномета 82-го калибра.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами", - заверили в штабе.
Напомним, 19-20 января глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в рамках своего визита в Украину планирует посетить зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.