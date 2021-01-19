В Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

В Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, требовавшего 10 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал деньги у гражданина, обвиняемого в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За $10 тысяч полицейский гарантировал мужчине, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство - закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который будто бы был наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в столице возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное следствие, начатое по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, ранее на Львовщине мужчина под домашним арестом совершил кражу и пытался подкупить следователя.

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