Украинский ICOM призвал освободить искусствоведа Елену Пех из плена "ДНР"

Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ІСОМ Ukraine) и Национальный комитет ІСОМ Польши (ІСОМ Poland) опубликовал обращение к Главе ОБСЕ относительно освобождения Елены Пех.

Об этом сообщается на фейсбук-странице украинского ІСОМ.

Елена Пех - искусствовед и научный сотрудник Горловского художественного музея. Как сообщается в обращении, в 2014 году вместе с несовершеннолетней дочерью она уехала с оккупированной территории в г. Одессу, но с 2016 г. была вынуждена регулярно ездить в Горловку, чтобы заботиться о своей матери, нуждавшейся в медицинской помощи и уходе из-за ухудшения состояния здоровья.

Елену задержали на оккупированной "ДНР" территории в августе 2018 года, обвинили в шпионаже, подвергли пыткам и "приговорили" к 13 годам заключения.

Сейчас Пех находится в колонии №127 в пгт. Снежное.

"Нет никаких сомнений в том, что все «обвинения» против нее являются абсурдными. Госпожа Елена Пех является заложницей. Практика захвата в заложники гражданских лиц для дальнейшего давления на Украину или получения выкупа с близких является распространенной на той территории, где не действуют нормы права и нет правосудия. На это неоднократно обращали внимание правозащитники, журналисты и бывшие пленники. Украинская власть прилагает необходимые усилия для освобождения госпожи Пех, она включена в список удерживаемых лиц, которых предлагается взаимно освободить. К сожалению, запланированные в 2020 году освобождения так и не состоялись", - говорится в обращении.

ICOM Украины просит главу ОБСЕ "воспользоваться своим влиянием, чтобы как можно скорее обеспечить доступ представителей МККК к госпоже Пех и другим пленникам. В частности, просим поднять этот вопрос через представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе на ближайшем заседании".

19-20 января Анн Линде осуществляет визит в Украину.

Напомним, РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.