Соцопросам доверяют более 40% украинцев, - опрос

Уровень доверия к данным соцопросов за последние годы практически не изменился.

41% украинцев доверяют данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2020 года.

"Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы практически не изменился (в 2019-м был 42%, а в 2020-м - 41%). Баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент не доверяющих) составляет +20%, год назад он был равен +21%", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что уровень доверия к результатам соцопросов за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002-м до 47% в 2004-м). Затем он оставался относительно стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 года.

В 2018 году уровень доверия снизился до 43%.

Напомним, Украина вошла в пятерку самых несчастных стран мира в рейтинге счастья.