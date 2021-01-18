Жители нескольких сел Черновицкой области перекрыли автодороги из-за тарифов на газ

В Черновицкой области зафиксировано осложнение движения транспорта в направлении Ивано-Франковской области в связи с акциями протеста из-за повышения тарифов на газ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В настоящее время полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевке, Дубовке, Берегомете, Неполоковке, Оршовке и в городе Кицмань.

"Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги. Просьба к водителям учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок", - отметили правоохранители.

На местах проведения акций работают сотрудники полиции, которые следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения.

Фото: facebook.com/policebukovyna

Полицейские общаются с организаторами и участниками акции и подчеркивают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание заторов сотрудники полиции отводят автотранспорт от мест проведения протестов.

Фото: facebook.com/policebukovyna

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

На фоне протестов власть провела несколько совещаний о возможностях снижения тарифов. Результатом стало предложение ввести фиксированную стоимость в 6,99 грн за кубометр газа до конца карантина или отопительного сезона (31 марта). Также эта цена действует для продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" предприятиям ТКЭ. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление о введении ПСО от 19.10.2017 №867. Кроме того, премьер-министр заявил, что уряд правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов цен.