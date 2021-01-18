?В Украине снова начался медленный рост заболеваемости ковидом, - правительство

За предыдущую неделю были госпитализированы 13 555 человек.

В Украине снова начался медленный рост заболеваемости коронавирусом. Так, за предыдущую неделю были госпитализированы 13 555 человек.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю было проведено 182 437 ПЦР-тестирований, а на позапрошлой неделе - 160 000. За последнюю неделю было выявлено 44 402 новых случая заболевания. За позапрошлую неделю заболели 41 тыс. человек.

Кабинет министров также провел сравнение карантина в Украине и в 18 европейских странах, и, по словам премьера, украинский карантин оказался самым мягким.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", - сказал Шмыгаль.

Правоохранители сообщили, что из-за нарушения карантинных правил они закрыли 500 развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

Президент Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что правительство должно быть готово к началу вакцинации "во всех вопросах".

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет проходить, и знать, что о них заботятся. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что после окончания локдауна Украина вернется к карантинным ограничениям оранжевой зоны, которые планируют продлить до апреля.

В Украине с полуночи 8 января и до 00:00 25 января были введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продление локдауна после 24 января, поскольку рождественские и новогодние праздники сопровождались массовыми празднествами и перемещением людей. Затем он уточнил, что выступает за адаптивный карантин с 25 января.