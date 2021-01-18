Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики

Она будет курировать направление публичной политики и управления

Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Фото: Макс Требухов

Лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроед стала вице-президентом частного вуза "Киевская школа экономики"(KSE).

На сайте KSE сообщается, что она будет курировать направление публичной политики и управления, развивая новые академические программы, консалтинговые и исследовательские проекты, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны.

Сыроед преподает в KSE с 2018 года и будет продолжать преподавательскую деятельность в дальнейшем.

Президентом KSE является Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Напомним, что Сыроед была народным депутатом VIII созыва, занимала должность заместителя главы Верховной Рады.

В 2019 году возглавила партию "Самопомич" вместо мэра Львова Андрея Садового.

Сыроед имеет степень магистра права в Оттавском университете (2003) и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (2002) и степень бакалавра политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" (1997).

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