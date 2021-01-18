Глава ОБСЕ посетит Донбасс

Анн Линде ознакомится с ситуацией на фронте.

Лінде (в центрі) в Станиці Луганській, березень 2020 р.

Глава ОБСЕ , министр иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках своего визита в Украину 19-20 января планирует посетить зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Визит Линде начнется с переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию роSSийско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ .

Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействия Украины и Швеции в международных организациях.

После этого Линде посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.

Напомним, что Линде не впервые поедет на Донбасс. В марте 2020 года она ездила туда как министр иностранных дел Швеции.