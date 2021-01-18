У Зеленского рассказали о подготовке "джентльменского соглашения" с Венгрией

Украина и Венгрия разрабатывают документ, который позволит урегулировать весь комплекс спорных вопросов между государствами.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Так называемое джентльменское соглашение - соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом работа ведется. По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакция, и сейчас процесс продолжается", - заявил Жовква в интервью ТСН.

Жовква напомнил, что 27 января по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч.

Напомним, что обострение произошло во время местных выборов в Украине. 25 октября Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

После этого МИД пригласил посла Венгрии и вручил ему ноту протеста.

5 ноября Дмитрий Кулеба предложил "оставить в прошлом" вмешательство Венгрии в украинские выборы. Он отметил, что украинская сторона действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Однако надеется, что этот эпизод останется в прошлом.

6 ноября Петер Сиярто поддержал предложение украинского коллеги Дмитрия Кулебы восстановить конструктивный диалог после вмешательства Будапешта в местные выборы в Украине.

Однако 21 ноября 2020 года во время принесения присяги депутатами Сюртивской сельской объединенной территориальной общины по инициативе головы часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. В венгерском посольстве заявили, что депутаты на Закарпатье пели не гимн, а молитву.

24 ноября Украина запретила въезд уполномоченному Правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежи.

Он нарушил Избирательный кодекс Украины, согласно которому иностранцы не имеют права агитировать за какую-то политическую силу-участника избирательного процесса. В ответ на это Венгрия вызвала посла Украины Любовь Непоп в Министерство иностранных дел.

Питер Сиярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалкой ерундой".

30 ноября в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски у функционеров одного из благотворительных фондов, который агитировал за "создание автономии" на Закарпатье. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию".

Сийярто назвал "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье и попросил ОБСЕ направить мониторинговую миссию в регион.

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию "войны".

Ранее Сиярто говорил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в НАТО из-за закона о языке.

Отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.