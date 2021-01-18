"Слуга народа" Мошенец предположила, что коронавирус может быть биологическим оружием

Депутат Верховной Рады Елена Мошенец предположила, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть разновидностью биологического оружия.

"Холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже к биологическому оружию. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - сказала она в эфире телеканала "НАШ".

На недоуменный вопрос журналистки, говорит ли она о коронавирусе, Мошенец ответила: "В том числе и о коронавирусе".

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий, и это оружие намного хуже, чем ядерное. Если по ядерным боеголовкам мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, чтобы понимать масштабы, то что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем, здесь сложнее сказать", - сказала Мошенец.

"Коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть даже без ядерного оружия", - сказала депутат.

Мошенец - сопредседатель группы по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой. В Верховной Раде работала журналисткой.

Напомним, что большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию в 2020 году.

Вспышка неизвестной ранее коронавирусной болезни, которая поражает легкие человека, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

С тех пор болезнь разрослась в пандемию, количество больных по всему миру достигло 93,2 млн человек, умерло около 2 млн.

В Украину коронавирус попал не позднее 3 марта 2020 года, из-за него умерли почти 21 тысяча человек.