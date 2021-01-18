Шмыгаль: Украина может получить в рамках COVAX три различные вакцины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить в рамках инициативы COVAX три разных вакцины от ковида.

"Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам по поводу необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Пока могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат - Украина будет иметь вакцину не позднее февраля. На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и, скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин, которые находятся на второй и третьей стадиях клинических исследований. Что это за компании, он не сказал, сославшись на соглашения о неразглашении.

Напомним, что по состоянию на 16 января вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 46 странах.

Украина рассчитывает присоединиться к ним в феврале, когда поступят первые партии вакцины в рамках инициативы COVAX. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил LB.ua, что это может быть вакцина Pfizer. В целом в рамках COVAX Украина может получить 8-16 миллионов доз вакцины (не обязательно Pfizer).

Отдельно Украина купила 1,9 млн доз китайской вакцины-кандидата от компании Sinovac. Украинская компания "Лекхим" планирует наладить производство этой вакцины в 2022 году. Но условием для поставки этой вакцины является ее эффективность не ниже 70%.

Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины Coronavac демонстрируют эффективность 65,3% по сравнению с 91,25% в ходе аналогичного испытания в Турции, и 78% - в Бразилии . Итоги третьей фазы клинических исследований от Sinovac ожидаются в ближайшее время. Если она будет недостаточно эффективной, Украина получит обратно уплаченные средства.