Главаря группировки боевиков "ЛНР" объявили в розыск

В 2014 году он принимал активное участие в захвате управления СБУ в Луганской области.

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Фото: пресс-центр СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного помещения управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР ", который в период с 2014 по 2015 годы принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

"Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности главаря боевиков и привлечения его к ответственности.

Как сообщалось, в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы так называемого "народного совета Луганской области", который в 2014 году инициировал проведение незаконного "референдума" об отделении региона от Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.