Шмыгаль анонсировал продление карантина до конца марта

После окончания локдауна Украина вернется к карантинным ограничениям оранжевой зоны, которые планируют продлить до апреля.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что причин для отмены карантина нет.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил премьер.

В оранжевой зоне запрещалась деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры (если нельзя обеспечить дистанцию), прием новых смен в детские лагеря; были ограничения для массовых мероприятий. В декабре заведениям общественного питания позволили работать до 23, а не 22 часов. Но рассчитывать гостей заведение должно до 22 часов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января. Затем он уточнил, что выступает за адаптивный карантин с 25 января.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введен усиленный карантин. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

В Минобразования сообщили, что после локдауна младшие школьники могут вернуться к полноформатному обучению.