Шмыгаль анонсировал продление карантина до конца марта

Действующий карантин введен до 28 февраля.

Шмыгаль анонсировал продление карантина до конца марта
Фото: kmu.gov.ua

После окончания локдауна Украина вернется к карантинным ограничениям оранжевой зоны, которые планируют продлить до апреля.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что причин для отмены карантина нет.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил премьер.

В оранжевой зоне запрещалась деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры (если нельзя обеспечить дистанцию), прием новых смен в детские лагеря; были ограничения для массовых мероприятий. В декабре заведениям общественного питания позволили работать до 23, а не 22 часов. Но рассчитывать гостей заведение должно до 22 часов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января. Затем он уточнил, что выступает за адаптивный карантин с 25 января.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введен усиленный карантин. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

В Минобразования сообщили, что после локдауна младшие школьники могут вернуться к полноформатному обучению.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
Блок рекламы


Похожие новости
В ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленныхВ ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных
ВАКС продлил расследование дела ОАСК до 17 мартаВАКС продлил расследование дела ОАСК до 17 марта
Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - ШмыгальКабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - Шмыгаль
Шмыгаль: Правительство провело конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газШмыгаль: Правительство провело конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ
МОЗ и полиция проверят соблюдение карантина в заведениях общепита на горнолыжных курортах КарпатМОЗ и полиция проверят соблюдение карантина в заведениях общепита на горнолыжных курортах Карпат
В мировом рейтинге счастья Украина занимает пятое место с конца, - опросВ мировом рейтинге счастья Украина занимает пятое место с конца, - опрос
Кличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантинаКличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантина
Шмыгаль просит АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестовШмыгаль просит АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов
Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих местШмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест
Степанов анонсировал закупку вакцины от COVID-19 у "другого производителя"Степанов анонсировал закупку вакцины от COVID-19 у "другого производителя"
Последние новости
Подгружаем последние новости