СБУ вызвала Ярославского на допрос по делу "Мотор Сичи"

Смену собственников завода квалифицировали как государственную измену и диверсию.

СБУ вызвала Ярославского на допрос по делу "Мотор Сичи"

Служба безопасности Украины вызвала бизнесмена Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу о смене собственников вертолетного завода "Мотор Сич".

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"В субботу, 16 января 2021 года, секретариатом DCH были получены электронные письма за подписью начальника 1 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ, которыми Главное следственное управление приглашает меня 19 января 2021 г., а также 20 января 2021 г., 21 января 2021 г. и 22 января 2021 г. явиться на допрос в качестве свидетеля... как сознательный гражданин приду по указанному адресу в первый из перечисленных дней - а именно 19 января 2021 года", - сообщил Ярославский.

Уголовное производство №2201700000000272, в рамках которого будут допрашивать Ярославского, открыто по ст. 14 (приготовление к преступлению), ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Он расценивает это дело как "запугивание бизнеса и давление на инвесторов".

Напомним, что владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018-го по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

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