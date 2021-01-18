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2021-01-18
Какие страны открыли границы для украинцев. Список от МИД
Министерство иностранных дел обновило перечень стран, открытых для посещения украинцами. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет thepage.
Фото: cfts.org.ua
Однако из-за распространения новых штаммов коронавируса ряд стран решили закрыть свои границы для иностранцев, в том числе и для украинцев.
Кроме того, введены новшества при пересечении границы. Так, США и Великобритания начнут требовать от путешественников справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Кроме того, есть вероятность того, что в мире появятся паспорта вакцинации, содержащие информацию о прививках против коронавируса.
Какие страны открыли границы для украинцев
Евразийские страны:
|Казахстан
|Узбекистан
|Армения
|Южная Корея
|Непал
|Болгария
|Сербия
|Черногория
|Албания
|Северная Македония
|Босния и Герцеговина
|Великобритания
Страны на Ближнем и Среднем Востоке:
|Иран
|Афганистан
|Ирак
|Турция
|Иордания
|Саудовская Аравия
|ОАЭ
|Оман
|Ливан
Африканские страны:
|Египет
|Судан
|Чад
|ЦАР
|Республика Южный Судан
|Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|Сомали
|Кения
|Уганда
|Руанда
|Бурунди
|Танзания
|Малави
|Замбия
|Зимбабве
|ЮАР
|Лесото
|Эсватини
|Ботсвана
|Намибия
|Мадагаскар
|Мальдивские острова
|Коморские острова
|Маврикий
|Буркина-Фасо
|Нигерия
|Бенин
|Того
|Гана
|Гамбия
|Сьерра-Леоне
Страны Северной и Южной Америки:
|Куба
|Багамские острова
|Гаити
|Доминиканская Республика
|Антигуа и Барбуда
|Ямайка
|Барбадос
|Доминика
|Сент-Люсия
|США
|Гондурас
|Мексика
|Гватемала
|Белиз
|Сальвадор
|Никарагуа
|Коста-Рика
|Панама
|Колумбия
|Эквадор
|Перу
|Бразилия
|Гаяна
|Парагвай
|Чили