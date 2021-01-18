Какие страны открыли границы для украинцев. Список от МИД

Министерство иностранных дел обновило перечень стран, открытых для посещения украинцами. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет thepage.

Фото: cfts.org.ua

Однако из-за распространения новых штаммов коронавируса ряд стран решили закрыть свои границы для иностранцев, в том числе и для украинцев.

Кроме того, введены новшества при пересечении границы. Так, США и Великобритания начнут требовать от путешественников справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Кроме того, есть вероятность того, что в мире появятся паспорта вакцинации, содержащие информацию о прививках против коронавируса.

Какие страны открыли границы для украинцев

Евразийские страны:

Казахстан Узбекистан Армения Южная Корея Непал Болгария Сербия Черногория Албания Северная Македония Босния и Герцеговина Великобритания

Страны на Ближнем и Среднем Востоке:

Иран Афганистан Ирак Турция Иордания Саудовская Аравия ОАЭ Оман Ливан

Африканские страны:

Египет Судан Чад ЦАР Республика Южный Судан Федеративная Демократическая Республика Эфиопия Сомали Кения Уганда Руанда Бурунди Танзания Малави Замбия Зимбабве ЮАР Лесото Эсватини Ботсвана Намибия Мадагаскар Мальдивские острова Коморские острова Маврикий Буркина-Фасо Нигерия Бенин Того Гана Гамбия Сьерра-Леоне

Страны Северной и Южной Америки: