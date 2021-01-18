Первый саммит Крымской платформы назначили на 23 августа

На Банковой уверены, что встреча станет топовым событием.

Первый саммит Крымской платформы назначили на 23 августа
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Первый саммит Крымской платформы с участием иностранных лидеров планируют провести 23 августа, сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Уже четко определена дата проведения саммита Крымской платформы - это 23 августа 2021 года. ОПУ работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также по вопросам для подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов. Времени мало, но еще немного есть", - рассказал Жовква в интервью ТСН.ua.

На Банковой уверены, что саммит станет топовым событием.

"Но, опять же, подчеркну, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - сказал Жовква.

Саммит приурочат к 30-летию независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, поэтому в Офисе президента рассчитывают на "широкое международное присутствие во время этих двух дней".

"Президент приглашает лидеров во время своих телефонных разговоров. Каждый из лидеров, с которыми мы разговаривали, или с президентом Франции Эмануэлем Макроном, или с президентом Португалии, мы приглашали их на эти торжественные события", - сказал Жовква.

Напомним, что Крымская платформа позиционируется как переговорная площадка, целью которой будет деоккупация Крымского полуострова.

С 27 февраля 2014 года украинский Крым является временно оккупированным РФ.

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