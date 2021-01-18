Украинская делегация в ПАСЕ планирует поднять вопрос о Навальном

РоSSийского оппозиционера задержали в Москве после возвращения из Германии.

Украинская делегация в ПАСЕ планирует поднять вопрос о Навальном
Фото: navalny.com

Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева считает целесообразным поставить вопрос отравления и задержания роSSийского оппозиционера Алексея Навального в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Об этом заявила Мария Мезенцева.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях (вокруг Навального - ред.)", - написала она в фейсбуке.

По словам Мезенцевой, 19 января Навальный должен был выступить в комитете ПАСЕ по правовым вопросам. В то же время, учитывая его задержание, это вряд ли произойдет.

Мезенцева написала, что в украинской делегации обсуждают кейс Навального и его потенциальное развитие.

Напомним, что вчера Навальный вместе со своей женой Юлией вылетели из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления токсином типа "Новичок". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Официальная причина задержания Алексея Навального - уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

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