На Донбассе оккупанты дважды стреляли из гранатометов около Широкино

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе оккупанты дважды стреляли из гранатометов около Широкино
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Пресс-центр ООС информирует, что неподалеку Широкино роSSийско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

18 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 16 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли около Талаковки, Луганского и Пивденного. Потерь в рядах украинских военных не было.

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