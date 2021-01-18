На Донбассе оккупанты дважды стреляли из гранатометов около Широкино
Боевых потерь среди украинских военных нет.
За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.
Пресс-центр ООС информирует, что неподалеку Широкино роSSийско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
18 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 16 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли около Талаковки, Луганского и Пивденного. Потерь в рядах украинских военных не было.