Amnesty International объявила Навального узником совести

В организации также призвали освободить всех задержанных в аэропорту "Внуково".

В Amnesty International заявили, что роSSийские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Арест Алексея Навального является еще одним свидетельством того, что роSSийские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавших по приказу самого высокого уровня", - сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

В организации заявили, что Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую деятельность и реализацию своего права на свободу выражения мнения. Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

"Организация повторяет свой призыв к роSSийским властям возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства", - добавили правозащитники.

В организации также призвали освободить всех задержанных в аэропорту "Внуково".

"Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту "Внуково", должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Их единственное преступление - это желание приветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в РоSSию", - заявили в Amnesty International.

Напомним, сегодня Навального задержали во время паспортного контроля после возвращения из Германии. Сейчас политик находится в транзитной зоне. Во ФСИН подтвердили задержание Навального. В ведомстве заявили, что меру пресечения изберет суд. До решения суда Навального будут держать под стражей.

В московском аэропорту "Внуково" роSSийские правоохранители задержали 53 сторонников Навального.