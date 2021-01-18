Amnesty International объявила Навального узником совести

В организации также призвали освободить всех задержанных в аэропорту "Внуково".

Amnesty International объявила Навального узником совести
Фото: instagram.com / @navalny

В Amnesty International заявили, что роSSийские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Арест Алексея Навального является еще одним свидетельством того, что роSSийские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавших по приказу самого высокого уровня", - сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

В организации заявили, что Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую деятельность и реализацию своего права на свободу выражения мнения. Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

"Организация повторяет свой призыв к роSSийским властям возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и обеспечить привлечение всех виновных к ответственности в рамках справедливого судебного разбирательства", - добавили правозащитники.

В организации также призвали освободить всех задержанных в аэропорту "Внуково".

"Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту "Внуково", должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Их единственное преступление - это желание приветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в РоSSию", - заявили в Amnesty International.

Напомним, сегодня Навального задержали во время паспортного контроля после возвращения из Германии. Сейчас политик находится в транзитной зоне. Во ФСИН подтвердили задержание Навального. В ведомстве заявили, что меру пресечения изберет суд. До решения суда Навального будут держать под стражей.

В московском аэропорту "Внуково" роSSийские правоохранители задержали 53 сторонников Навального.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Блок рекламы


Похожие новости
В США отреагировали на задержание НавальногоВ США отреагировали на задержание Навального
СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"
Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении НавальногоГосдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального
Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовкуОппозиция Армении объявила общенациональную забастовку
Фюрер РФ об отравлении Навального: если бы хотели - травили бы до концаФюрер РФ об отравлении Навального: если бы хотели - травили бы до конца
Палата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления НавальногоПалата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления Навального
ЦИК объявила повторные выборы в четырех областяхЦИК объявила повторные выборы в четырех областях
Рада объявила конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного судаРада объявила конкурс для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда
Беларусь объявила о закрытии границы для всех иностранцевБеларусь объявила о закрытии границы для всех иностранцев
The Guardian: ФСБ отравила Навального, чтобы заставить его уехать из РоSSииThe Guardian: ФСБ отравила Навального, чтобы заставить его уехать из РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости