Австрия продолжила локдаун из-за новых штаммов коронавируса

В течение следующих семи дней хотят добиться снижения отметки заболеваемости хотя бы до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.

Власти Австрии продлил действие локдауна, который должен был закончиться 24 января, еще на неделю - до 7 февраля из-за новые штаммов коронавируса.

Об этом сообщает АР.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в течение следующих семи дней хотят добиться снижения отметки заболеваемости хотя бы до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель - достичь этого показателя ... до 8 февраля и сделать 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - заявил канцлер.

Также с 25 января граждане должны будут носить настоящие защитные маски в общественном транспорте и в помещениях, а не тканевые покрытия для лица. Люди с низким уровнем заработка получат такие маски бесплатно.

Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которое наблюдается в Великобритании и Ирландии.

Напомним, в январе Австрия из-за карантина изменила правила въезда для украинцев. Кроме негативного теста на ковид и готовности пойти на 10-дневный карантин, нужно заполнить онлайн-анкету.

Также в Австрии третий с начала пандемии коронавируса локдаун, который должен был длиться до 18 января, продолжили еще на неделю - до 24 января.