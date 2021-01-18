В Афганистане убили двух судей Верховного суда

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В столице Афганистана Кабуле боевики убили двух женщин - судей Верховного суда.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на власти страны.

"Представитель Верховного суда Ахмад Фахим Кавим заявил, что женщины ехали в свой офис, когда боевики открыли огонь по их автомобилю во время утреннего часа пик 17 января. Водитель женщин был ранен в результате нападения", - говорится в сообщении.

В полиции Афганистана подтвердили факт нападения и начали расследование. Имен погибших пока не называют.

В настоящее время ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.