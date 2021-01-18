В Афганистане убили двух судей Верховного суда

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В Афганистане убили двух судей Верховного суда
Фото: raghusports.wordpress.com

В столице Афганистана Кабуле боевики убили двух женщин - судей Верховного суда.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на власти страны.

"Представитель Верховного суда Ахмад Фахим Кавим заявил, что женщины ехали в свой офис, когда боевики открыли огонь по их автомобилю во время утреннего часа пик 17 января. Водитель женщин был ранен в результате нападения", - говорится в сообщении.

В полиции Афганистана подтвердили факт нападения и начали расследование. Имен погибших пока не называют.

В настоящее время ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в сентябре 2020-го в Кабуле произошло покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха - во время движения конвоя чиновника сработало взрывное устройство. Сам Амрулла Салех не пострадал. По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли два человека, еще 12 ранены.

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