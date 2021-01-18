В Украине заработает платформа электронной демократии "ВзаимоДействие"

Граждане смогут подавать электронные обращения, участвовать в электронных конкурсах и в опросах по разработке государственных решений.

В Украине заработает платформа электронной демократии "ВзаимоДействие"
Фото: kmu.gov.ua

В Украине уже в этом году заработает платформа электронной демократии "ВзаимоДействие".

Об этом в соцсети Facebook написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодаря ей, граждане смогут подавать электронные обращения, запросы, петиции, участвовать в электронных конкурсах и в опросах по разработке государственных решений, вносить свои предложения в нормативно-правовые акты", - говорится в сообщении. Проект на этой неделе анонсировали в Минцифры и Секретариате Кабмина. Он поможет наладить эффективную коммуникацию между государством и гражданским обществом и сделать механизмы демократии максимально удобными, добавил Шмыгаль.

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