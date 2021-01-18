На Киевщине полиция получила 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

Сегодня, 17 января, на Киевщине полиция задокументировала ряд нарушений избирательного законодательства во время проведения повторных выборов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

По состоянию на 12:00 часов в полицию Киевской области поступило 24 сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса. Полиция провела проверку, по материалам которой составлено 8 административных протоколов. В частности, ряд сообщений в полицию поступил о фотосъемке избирательных бюллетеней и других неправомерных действий участников выборов. Полицейские составили в отношении нарушителей 6 админпротоколов - за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Еще один из жителей города Бровары в помещении УИК оскорблял участников избирательного процесса и к тому же пришел на избирательный участок без средств индивидуальной защиты. За такие правонарушения работники полиции составили в отношении мужчины административные протоколы по ст. 173 и по ст. 44-3 КУоАП.

Также проводится проверка о несвоевременном открытии избирательного участка. Так, одна из УИК в городе Бровары не открылась в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса.

Напомним, 17 января 2021 года в Борисполе, Броварах (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) повторно голосуют на выборах городского головы.

В Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью Анатолия Федорчука, получившего наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года.

Выборы в горсовет и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования.