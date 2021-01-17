Решение о предельной цене на газ Кабмин примет 18 января

Решение о предельной цене на газ Кабинет Министров Украины примет завтра, 18 января.

Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что предельная цена составит 6,99 грн за кубометр и будет действовать для поставщиков газа бытовым потребителям и поставщика "последней надежды", каким является НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Кабинет министров Украины уточнил, что срок действия предельной цены на газ ограничен 31 марта 2021 года.

Ранее предельную цену предлагалось ввести "на срок карантина или до конца отопительного сезона".

Министерство энергетики предложило установить предельную цену на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в размере 6,99 грн (с НДС) за кубометр сроком с 1 февраля до конца карантина или отопительного периода.

Кроме того, Кабинет министров предложил ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона. Сообщалось, что ориентировочно это заработает с февраля. Предлагаемая цена составила 6,99, а некоторые облгазы сейчас продавали за 10 и выше гривен за кубометр.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

14 января министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цены на газ для бытовых потребителей. Миссия МВФ на этой неделе начала работу с Украиной. От нее зависит выделение второго транша в рамках программы stand-by.

После массовых протестов из-за подорожания цены на газ власти провели несколько совещаний.