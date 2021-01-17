Еще 53 украинских военных заболели коронавирусом

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек.

Еще 53 украинских военных заболели коронавирусом

За минувшие сутки, 16 января, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек.На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека.

По состоянию 17 января в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 808 человек. Всего за время пандемии выздоровели 14 131 человек, летальных случаев - 38.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 20 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 3 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило индикаторные показатели регионов со значительным распространением COVID-19.

За прошедшие сутки, 16 января, в Украине выявили 5 990 новых случаев короонавируса, Выздоровели 8777 человек. Зафиксировано 116 летальных случаев.

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