На выборах в Броварах полиция зафиксировала признаки "сетки", в Борисполе фотографировали бюллетени

На одном из участков урны не опломбированы пластиковыми пломбами, которые выдали в ТИК.

На повторных выборах городского головы в Броварах полиция зафиксировала признаки "сетки".

Об этом сообщает chesno.org со ссылкой на своего журналиста, который находится на участке № 232.

Фото: Сергей Огородник, Рух ЧЕСНО

"По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции из следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъят и событие зарегистрировали как правонарушение", - говорится в сообщении. На этом же участке задержали мужчину, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужчины, который успел отправить бюллетень, прописано 36 избирателей. На УИК № 233 также подтвердили, что избиратель сфотографировал свой бюллетень. Также факты фотографирования бюллетеней зафиксированы на выборах в Борисполе (193 и 213 участки). Движение ЧЕСТНО обнаружило, что на этом участке урны не опломбированы пластиковыми пломбами, которые выдали в ТИК.

Фото: Сергей Огородник, Рух ЧЕСНО

"Председатель комиссии объяснила, что они якобы случайно заперли пластиковые пломбы в сейфе, когда пломбировали урны бумажными наклейками с печатями. На участке прямо над столами, где выдают бюллетени, висит баннер с признаками скрытой агитации", - добавил корреспондент.На этом баннере ярко выделено слово "Объединяет". Действующий мэр баллотируется от партии "Единство Игоря Сапожко" и ведет свою команду.

Напомним, 17 января 2021 года в Борисполе, Броварах (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) повторно голосуют на выборах городского головы.

В Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью Анатолия Федорчука, получившего наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года.

Выборы в горсовет и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования.