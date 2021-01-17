На выборах в Броварах полиция зафиксировала признаки "сетки", в Борисполе фотографировали бюллетени

На одном из участков урны не опломбированы пластиковыми пломбами, которые выдали в ТИК.

На повторных выборах городского головы в Броварах полиция зафиксировала признаки "сетки".

Об этом сообщает chesno.org со ссылкой на своего журналиста, который находится на участке № 232.

Фото: Сергей Огородник, Рух ЧЕСНО

"По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции из следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъят и событие зарегистрировали как правонарушение", - говорится в сообщении. На этом же участке задержали мужчину, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужчины, который успел отправить бюллетень, прописано 36 избирателей. На УИК № 233 также подтвердили, что избиратель сфотографировал свой бюллетень. Также факты фотографирования бюллетеней зафиксированы на выборах в Борисполе (193 и 213 участки). Движение ЧЕСТНО обнаружило, что на этом участке урны не опломбированы пластиковыми пломбами, которые выдали в ТИК.

Фото: Сергей Огородник, Рух ЧЕСНО

"Председатель комиссии объяснила, что они якобы случайно заперли пластиковые пломбы в сейфе, когда пломбировали урны бумажными наклейками с печатями. На участке прямо над столами, где выдают бюллетени, висит баннер с признаками скрытой агитации", - добавил корреспондент.На этом баннере ярко выделено слово "Объединяет". Действующий мэр баллотируется от партии "Единство Игоря Сапожко" и ведет свою команду.

Напомним, 17 января 2021 года в Борисполе, Броварах (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) повторно голосуют на выборах городского головы.

В Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью Анатолия Федорчука, получившего наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года.

Выборы в горсовет и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Блок рекламы


Похожие новости
МОЗ и полиция проверят соблюдение карантина в заведениях общепита на горнолыжных курортах КарпатМОЗ и полиция проверят соблюдение карантина в заведениях общепита на горнолыжных курортах Карпат
В Ровенской области полиция начала рейды по выявлению незаконной добычи янтаряВ Ровенской области полиция начала рейды по выявлению незаконной добычи янтаря
На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр ЖапаровНа выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров
В Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатораВ Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатора
Дела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в БорисполеДела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе
Дело Шеремета: Нацполиция планирует следственные действия с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийстваДело Шеремета: Нацполиция планирует следственные действия с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства ШереметаНацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета
Шабунин сообщил об еще одной подброшенной взрывчатке, полиция предлагает ему охрану (обновлено)Шабунин сообщил об еще одной подброшенной взрывчатке, полиция предлагает ему охрану (обновлено)
Генпрокурор США ушел в отставку после споров с Трампом по "махинациям" на выборахГенпрокурор США ушел в отставку после споров с Трампом по "махинациям" на выборах
Кравчука вызвали на комитет Рады из-за заявления о выборах на ДонбассеКравчука вызвали на комитет Рады из-за заявления о выборах на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости