МОЗ обновило показатели регионов со значительным распространением коронавируса

Все регионы превышают показатели заболеваемости.

МОЗ обновило показатели регионов со значительным распространением коронавируса
Фото: Київська міськрада

Министерство охраны здоровья Украины обновило индикаторные показатели регионов со значительным распространением COVID-19.

Об этом говорится в Телеграм-канале “Коронавирус в регионах”.

“Все регионы превышают показатели заболеваемости ", - говорится в сообщении.

Отметим, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, в Украине выявили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек. Зафиксировано 116 летальных случаев.

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