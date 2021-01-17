ФБР проверяет версию о финансировании штурма Капитолия иностранцами

Следователи выясняют детали относительно перевода биткоинов на сумму 500 тыс. долларов лидерам правых группировок США.

ФБР проверяет версию о финансировании штурма Капитолия иностранцами
Фото: nbcnews.com

ФБР проверяет версию о финансировании штурма 6 января Капитолия в Вашингтоне иностранными правительствами, организациями или отдельными лицами.

Об этом пишет nbcnews.com со ссылкой на источники в Федеральном бюро расследований.

Следователи бюро в рамках расследования выясняют детали относительно перевода биткоинов на сумму 500 тыс. долларов лидерам правых группировок США.

По предварительной информации, средства перевел француз еще до штурма. Информацию о платежах задокументировала и выложила в интернет компания, которая анализирует криптовалютные переводы.

Также в ФБР, МВД и других полицейских ведомствах считают, что связанные с Россией, Ираном и Китаем "субъекты влияния пользуются ситуацией в Вашингтоне, чтобы усилить свои политические интересы в период смены президента".

Напомним, в Вашингтоне арестовали мужчину при попытке въезда в зону безопасности вокруг Капитолия.

На этой неделе стало известно, что сотрудники служб безопасности Капитолия предупреждают американских законодателей, что тысячи радикально настроенных сторонников президента Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации Джо Байдена.

13 января в США арестовали члена радикальной организации Proud Boysпо по обвинению в планировании второго нападения на Капитолий США.

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