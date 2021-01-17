Сегодня Борисполь, Бровары и Новгород-Северский повторно будут выбирать мэров

Кроме того, будут выбирать и депутатов Броварского городского совета.

Сегодня Борисполь, Бровары и Новгород-Северский повторно будут выбирать мэров
Фото: gazetahm.org

17 января 2021 года в Борисполе, Броварах (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) повторно будут голосовать на выборах городского головы.

Об этом сообщили в Управленнии коммуникации Секретариата ЦИК.

В Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью Анатолия Федорчука, получившего наибольшую поддержку на выборах 25 октября 2020 года.

В избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Бориспольского городского головы включены 16 кандидатов. В повторных выборах городского головы, которые пройдут на 43 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 64 тыс. избирателей.

Кроме того, будут выбирать и депутатов Броварского городского совета (Киевская область).

Также в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 000 в 17 регионах состоятся повторные выборы депутатов местных советов.

Результаты выборов по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее, чем на двенадцатый день со дня повторного голосования, то есть до 29 января 2021 года включительно.

Члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий будут контролировать процесс повторного голосования на местных выборах в регионах, в которых они определены ответственными.

Напомним, выборы в горсовет и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования.

Мэр Новгорода-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко, которого переизбрали на должность, умер в октябре от коронавируса.

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