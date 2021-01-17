Оккупанты стреляли у Талаковки, Луганского и Южного

Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты стреляли у Талаковки, Луганского и Южного
Фото: ua.112.ua

За прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» роSSийско-оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 15 января было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. Один украинский военный получил ранение.

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