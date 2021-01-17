ЦИК признала невозможным проведение выборов вблизи линии фронта на Донбассе

Речь идет о 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

ЦИК признала невозможным проведение выборов вблизи линии фронта на Донбассе
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Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение местных выборов 28 марта 2021 года в некоторых прифронтовых местностях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении ЦИК.

Речь идет о 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В августе 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА ЦИК признала невозможным проведение местных выборов в некоторых прифронтовых местностях Донецкой и Луганской областей. Поэтому местные выборы там не состоялись. При этом в решении ЦИК тогда отмечалось, что в случае появления возможности проведения выборов на этих территориях Комиссия должна назначить там местные выборы на последнее воскресенье марта 2021 года, то есть - 28 марта. В Комиссии отметили, что не имеют полномочий определять, безопасно ли проводить голосование на тех или иных территориях Донбасса. Поэтому в январе ЦИК обратилась за разъяснениями в Донецкую и Луганскую ОГА - ОВГА.

Теперь ЦИК получила ответ на свое обращение. По информации уполномоченных органов, на Донбассе до сих пор фиксируют обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны роSSийских войск. Кроме того, на этих территориях сохраняется повышенная террористическая угроза.

"Учитывая выводы Командования ООС, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, в связи с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации против Украины на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта 2021", - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации безопасности ЦИК вернется к вопросу проведения местных выборов на этих территориях, говорится в сообщении.

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