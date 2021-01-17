"Попытка уклониться от договоренностей" - Кравчук о заявлении ОРДЛО об освобождении пленных

"Любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров".

"Попытка уклониться от договоренностей" - Кравчук о заявлении ОРДЛО об освобождении пленных
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Украинская сторона расценивает анонсированную оккупационными администрациями ОРДЛО одностороннюю передачу группы пленных как попытку РоSSии уклониться от выполнения взятыx на себя обязательств.

Об этом говорится в заявлении главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

По словам главы делегации, украинская сторона приветствует возвращение граждан на подконтрольную территорию. В то же время частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу", - сообщил Кравчук.

По его словам, возвращение граждан Украи?ны будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства.

"Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых роSSийской стороной конфликта граждан Украины осуществляют уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате. Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированных с ними действий господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта", - говорится в заявлении.

Кравчук также подчеркнул, что любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организации?.

Напомним, оккупационные администрации ОРДЛО намерены в одностороннем порядке передать украинской стороне группу лиц, которых незаконно удерживали на оккупированных территориях. Обмен якобы проводится "при посредничестве" главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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