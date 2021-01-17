Зеленский сменил глав СБУ в трех областях
Президент также назначил нового начальника Департамента защиты национальной государственности.
Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях.
Соответствующие указы были подписаны 16 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так Зеленский освободил от должности начальника управления СБУ в Кировоградской области Игоря Осипчука и назначил его начальником УСБУ во Львовской области. Еще одним указом президент уволил начальника УСБУ во Львовской области Юрия Гончарова.
Также Зеленский подписал указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области, а Дмитрия Неведрова - в Николаевской области.
Кроме того, Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу и уволил с этой должности Анатолия Дублика.
Напомним, ранее президент также уволил с должности ректора Национальной академии СБУ Сергея Кудинова и назначил на его место Андрея Черняка.