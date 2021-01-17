Зеленский сменил глав СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях.

Соответствующие указы были подписаны 16 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так Зеленский освободил от должности начальника управления СБУ в Кировоградской области Игоря Осипчука и назначил его начальником УСБУ во Львовской области. Еще одним указом президент уволил начальника УСБУ во Львовской области Юрия Гончарова.

Также Зеленский подписал указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области, а Дмитрия Неведрова - в Николаевской области.

Кроме того, Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу и уволил с этой должности Анатолия Дублика.