Глава ВАКС признала, что была на одной вечеринке с подозреваемым судьей Вовком

Танасевич подтвердила, что видела Вовка, но "к нему не подходила и не общалась".

Глава ВАКС признала, что была на одной вечеринке с подозреваемым судьей Вовком
Олена Танасевич
Фото: Прес-центр судової влади України

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич признала, что была на одном "неформальном мероприятии" с подозреваемым главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком, дело которого рассматривает ВАКС.

Об этом Танасевич рассказала в интервью Transparency International Ukraine.

"Я зашла в помещение, увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась. Мы пообщались на человеческие обычные темы, совершенно не связанные с моей профессиональной деятельностью. После чего я сообщила, что мне необходимо ехать, ведь дома меня ждет семья. Мне предложили сказать поздравления присутствующим, я пожелала добра, здоровья на следующий год всем присутствующим и покинула это мероприятие", - отметила глава ВАКС.

Она подтвердила, что видела на вечеринке Вовка, но утверждает, что к нему не подходила и не общалась. В то же время госпожа Танасевич не смогла назвать тех, с кем она общалась.

"Учитывая резонанс этого события, я воздержусь от того, чтобы называть фамилии. Я поздоровалась с несколькими своими коллегами, других людей я лично не знаю", - пояснила она.

Напомним, журналисты "Слідства.Інфо" сообщили, что в декабре глава ВАКС Танасевич приезжала в институт экс-регионала, президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова. В этот день там проходила вечеринка, гостями которой были глава ОАСК Павел Вовк и глава Конституционного суда Александр Тупицкий. По данным журналистов, глава ВАКС была приглашена именно на празднование.

Танасевич отказалась комментировать вечеринку и посоветовала обращаться к пресс-службе, где позже ответили, что Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это и далее с учетом карантинных ограничений. Также в пресс-службе отметили, что Танасевич встретилась с директором Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Феликом В.И.".

Как известно, подозрение главе ОАСК вручили именно после празднования у Кивалова, и это засвидетельствовано на видео детективами НАБУ. Однако Вовк повестку порвал и выбросил из машины.

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