ГБР задержало руководителей Нацагентства по аккредитации при получении $2500 взятки

Они получили неправомерную выгоду от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

Следователи Государственного бюро расследований задержали во время получения неправомерной выгоды первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Установлено, что руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины введен коррупционный механизм в сфере выдачи разрешительной документации. Задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок. Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные должностные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при выдаче разрешительной документации и получении взятки за нее.

Фото: dbr.gov.ua

Сегодня, 16 января, обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) - национальный орган по аккредитации. Его основными функциями являются: аккредитация органов по оценке соответствия (ООС) и контроль за соответствием аккредитованных органов требованиям аккредитации.

Агентство руководствуется законодательством Украины, международным стандартом ISO/IEC17011, документами международных организаций по аккредитации (EA, IAF, ILAC).

Напомним, в 2018 году Кабмин возобновил присвоение "звезд" гостиницам и позволил осуществлять сертификацию органам, аккредитованным Нацагентством по аккредитации.