В Харькове открыли производство по объявлению Кернеса мэром без повторной присяги

Во время первой сессии горсовета, когда нужно было принять присягу, политик находился в больнице.

В Харькове зарегистрировали уголовное производство по объявлению Геннадия Кернеса мэром без повторного принятия присяги по результатам выборов 2020 года. Политик в то время находился на лечении в Германии.

Об открытии производства по своему заявлению сообщила в Facebook депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.

"Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - заявила она.

Фото: Алина Мустафаева FB

Ранее Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное производство из-за возможного подлога подписи городского головы Геннадия Кернеса. Оно также было открыто по заявлению Мустафаевой, которая настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.

Напомним, что Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. Повторные выборы мэра пока не назначали, выполнять его обязанности будет секретарь горсовета Терехов. Объявление внеочередных выборов может произойти через несколько лет.